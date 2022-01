Schuldunfähig: Täter trotz brutaler Attacke frei

In einem Sicherungsverfahren wurde am Donnerstag (20.01.2022) ein Urteil gesprochen. Der Angeklagte kam trotz brutaler Attacke auf einen Klinik-Zimmernachbarn wegen Schuldunfähigkeit um eine Strafe herum.

Keine Strafe, keine Unterbringung im psychia­trischen Krankenhaus oder in einer Erziehungsanstalt – der 61-jährige Münsteraner, der am 26. Juni 2021 in einer LWL-Klinik seinem Zimmernachbarn mit einer Rollstuhlstütze den Schädel und die Augenhöhle gebrochen und ein Ohr abgetrennt hatte, verließ das Landgericht nach dem Urteil am Donnerstag als freier Mann.