Späterer Unterrichtsbeginn an den Schulen wird möglich

Unterrichtsbeginn um 9 Uhr? Das könnte bald möglich sein. NRW-Schulministerin Dorothee Feller will den Schulen freistellen, ob sie später mit dem Unterricht beginnen wollen. In Münster halten das viele für einen guten Plan - mit einem großen Aber...

Diskussion in NRW

Schulministerin Dorothee Feller bringt ein schon lange diskutiertes Thema in die Diskussion: Schulen in NRW sollen individuell entscheiden können, ob sie später am Morgen mit dem Unterricht starten wollen. Bisher liegt dafür die Grenze bei 8.30 Uhr, künftig soll sie auf 9 Uhr verschoben werden. Aus lernbiologischer Sicht spricht alles dafür, darin sind sich sämtliche Fachleute einig.