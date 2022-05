3300 Schüler veranstalten Friedensmarsch durch die Innenstadt

"Ein Schritt Richtung Frieden" - unter diesem Motto haben die Schülersprecherinnen und Schülersprecher von drei münsterischen Schulen zu einem Friedensmarsch aufgerufen. Die Aktion kann am Donnerstag zu Verkehrseinschränkungen führen.

Mehrere Schulen in Münster veranstalten am heutigen Donnerstag eine Friedensaktion. Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher der Marienschule, des Paulinums und des Schillergymnasiums haben unter dem Motto "Ein Schritt Richtung Frieden" zu einem Friedensmarsch aufgerufen.

Start der Aktion war um 11 Uhr auf dem Schlossplatz. Nach einer kurzen Kundgebung ziehen die Schülerinnen und Schüler nun durch die Stadt. Nach Angaben der Polizei nehmen 3300 Schülerinnen und Schüler teil. Die Route führt über die Straße Stadtgraben bis zum Aasee, von dort über die Aegidiistraße vorbei am LWL-Museum und weiter über Überwasser- und Frauenstraße zurück zum Schlossplatz.

Verkehrseinschränkungen rund um den Schlossplatz

Zwischen 11 und etwa 12.30 Uhr kommt es nach Angaben der Polizei auf der Route zu Verkehrseinschränkungen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

+++ Verkehrsbehinderungen bis ca. 13 Uhr in der Innenstadt wegen einer Versammlung +++



Die Route des Aufzugs geht vom Schlossplatz über die Straßen Am Stadtgraben, Aegidiitor, Aegidiistraße, Johannisstraße, Bispinghof, Universitätsstraße und wieder zurück zum Schlossplatz. pic.twitter.com/DgSEwZvZPW — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) May 19, 2022

Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher der drei Schulen wollen sich mit der Aktion "als eine große Schulgemeinschaft für den Frieden aussprechen", heißt es in einer Ankündigung. Auch alle anderen weiterführenden Schulen in Münster sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Nach Angaben der Veranstalter "stellt diese Aktion eine der größten von Schülerinnen und Schülern organisierten Friedensaktionen in der Geschichte Münsters dar". Die Initiative entstand anlässlich des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine.