Nicht alles wird vor Ferienende fertig

Die Stadt hat die Schulferien wieder genutzt, um Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Aber an einigen Schulen werden die Bauarbeiter auch nach Schulbeginn weiter werkeln.

Baustellen an Schulen

Die Fenster-Sanierung am Ludwig-Erhard-Kolleg dauert noch an.

Die Schulferien neigen sich dem Ende zu – und wenn die Kinder und Jugendlichen zurückkommen, sollten in den betroffenen Gebäuden Bauarbeiter, die die Ferienzeit für die Arbeiten genutzt haben, idealerweise verschwinden. Das klappt nicht überall. Ein Beispiel sei die WC-Sanierung am Schulzentrum Wolbeck, die erst in den Herbstferien fertiggestellt werden könne, wie die Stadt berichtet. Hier konnten die Trennwände für die WC-Kabinen nicht rechtzeitig geliefert werden.