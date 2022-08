200 Schüler in Münster ohne Mittagessen

Schülerinnen und Schüler an vier Schulen haben seit Beginn des neuen Schuljahres noch keine Mittagsverpflegung erhalten. Betroffen sind laut Stadt rund 200 Schüler am Immanuel-Kant-Gymnasium, an der Erna-de-Vries-Realschule, der Johannes-Gutenberg-Realschule und am Pascalgymnasium. Während sich für das Pascal eine Interimslösung – Belieferung durch einen anderen Caterer – abzeichnet, ist unklar, wann die verbleibenden 80 Schüler der drei anderen Schulen wieder mit Essen rechnen können.

