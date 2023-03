Schulentwicklung in Münster: Jahrzehnte verschlafen

Münsters Schulentwicklung, speziell die Entwicklung der dringend gewünschten Gesamtschulen, steckt in einem Dilemma. Es passierte viele Jahre wenig bis nichts und jetzt dauert alles sehr lange. Ein Kommentar.

Klassenzimmer in der neuen Mathilde Anneke Gesamtschule

Die in Münster in jedem Jahr zahlreicher fehlenden Gesamtschulplätze sind ein Dilemma. Zuerst einmal für Familien in Münster, die mit ihrem berechtigten Wunsch, für ihre Kinder eine Schule abseits des gegliederten Schulsystems zu finden, seit Jahrzehnte gegen Wände rennen. Aber auch für der Verwaltung, die die Notwendigkeit zum Handeln zwar einsieht, aber nun mal nach ihren bürokratischen Vorgaben arbeiten muss, wie die Gesetze es vorsehen.