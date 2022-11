Schulleiterin Langenberg plädiert für Umzug des Schlaun-Gymnasiums

Spätestens seit dem Ratsbeschluss am 26. Oktober ist es amtlich: Das Schlaun-Gymnasium wird perspektivisch den Standort Sonnenstraße verlassen. Die Schulleiterin erzählt im Interview, wie es dazu gekommen ist.

Was jahrelang als ein Ding der Unmöglichkeit galt, ist jetzt kein Problem mehr. Das Schlaun-Gymnasium zieht um. Den Beschluss der Schulkonferenz hat jetzt auch auch der Rat der Stadt Münster bestätigt. Damit ist klar, dass die Schule noch nur für eine befristete Zeit am alten, beengten Standort an der Sonnenstraße bleibt. Über die neue Situation sprach unsere Zeitung mit der Schulleiterin Sabine Langenberg.