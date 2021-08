Das Schuljahr startet, und passend zum Unterrichtsbeginn sind die knapp 12.000 auf Kosten der Stadt angeschafften iPads für Schülerinnen und Schüler an den Schulen angekommen. In den nächsten Tagen sollen sie an die Jugendlichen weitergegeben werden.

Am Schlaun-Gymnasium bereiten Schulleiterin Sabine Langenberg und IT-Koordinator Martin Reckmann die Verteilung der iPads an Schüler vor.

Nach den monatelangen, nervenzehrenden Debatten des vergangenen Schuljahres um die mangelnde digitale Ausstattung der Schulen in der Pandemie geht es jetzt erstaunlich reibungslos.

Die nach dem Ratsbeschluss im Frühjahr bestellten 11 700 iPads für den größten Teil der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen sind pünktlich zum Schuljahresbeginn ausgeliefert worden und werden nun in den nächsten Tagen an die Kinder ausgehändigt.

Programme und Apps vorinstalliert

Der städtische IT-Softwaredienstleier Citeq hat die Geräte für die Nutzung im Unterricht vorbereitet, Programme und Apps für die Nutzung installiert. Am Schlaun-Gymnasium etwa war ein IT-Spezialist in den Tagen vor dem Schulstart damit beschäftigt, die Leihverträge für jedes einzelne Gerät vorzubereiten. Zum Schuljahresbeginn hat die Stadt auch die Formulierungen in den Leihverträgen überarbeitet. Zuvor hatten Eltern befürchtet, dass sie bei geringsten Beschädigungen das komplette Gerät ersetzen müssten.

Da die Schulen – im durch langen Distanzunterricht geprägten zurückliegenden Schuljahr – teilweise schon durch eigene Initiative Teile ihrer Schülerschaft ausgestattet hatten, können einige nun auch weitere Klassen ausstatten. So erhalten etwa am Schlaun-Gymnasium auch Fünft- und Sechstklässler jeweils ein eigenes Gerät.

Gleichzeitig Lehrbuch und Heft

Die Tablets sind gleichzeitig Lehrbuch und Heft. Sie können von den jeweiligen Lehrern gesteuert werden, hier werden Arbeitsmaterialien hinterlegt. Mit einem digitalen Stift kann auch auf der Oberfläche geschrieben werden.