Schulze besucht Gesamtschule Münster Mitte 

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (stehend rechts) stellte sich den Fragen der Q1 der Gesamtschule Münster Mitte. Schulleiterin Kathrin Kösters nahm sie in Empfang.

Eine weite Anreise zur Gesamtschule Münster Mitte hat Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, am Dienstag nicht gehabt. „Das sind fünf Minuten mit dem Fahrrad“, erzählte die 53-Jährige gut gelaunt den rund 76 Schülerinnen und Schülern der Q1 in der Aula. Dort stellte sie sich in lockerer Atmosphäre den Fragen der Jugendlichen, die sich gut auf das Treffen mit der Ministerin vorbereitet hatten.