Münster

Die Goldmedaille in Sachen Radbahn-Bau hätte er sich im übertragenen Sinn längst gesichert. Denn der Name Schürmann hat bei Bahnradsportlern einen ausgezeichneten Klang. Auch für Olympia in Tokio ist die "Holzpiste" wieder "Made in Münster".

Von Alexander Heflik