Schüsse mit Softair-Pistole: Schüler in Wolbeck verletzt

Mit einer Softair-Pistole haben drei unbekannte Jugendliche in Wolbeck am Freitagmorgen durch ein geöffnetes Klassenfenster geschossen. Ein Schüler wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt Schüler.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen um 8.55 Uhr am Schulzentrum Wolbeck an der Von-Holte-Straße. „Das Trio kam an das geöffnete Fenster heran, als die Schülerinnen und Schüler gerade eine Klassenarbeit schrieben“, schreibt die Polizei Münster. Einer der Jugendlichen habe eine Softair-Pistole gezeigt und anschließend damit mehrfach durch das Fenster in die Luft geschossen. Ein Kügelchen traf einen Schüler und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Es liegen bislang keine Hinweise auf eine weitere Bewaffnung der Jugendlichen vor. Erste Hinweise zu den Tätern seien bereits eingegangen und werden überprüft. Zeugen werden außerdem gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 zu melden.