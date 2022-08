Schwerer Unfall auf dem Kappenberger Damm

Bei einem Unfall auf dem Kappenberger Damm ist in der Nacht zu Montag eine Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist sie auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen.

Unfall in der Nacht auf dem Kappenberger Damm in Münster.

Schwerer Unfall in der Nacht auf dem Kappenberger Damm in Münster-Loevelingloh: Kurz vor 3 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, in Höhe der Einmündung Haus Kappenberg war eine Frau mit ihrem Auto auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Feuerwehrleute befreiten die Schwerverletzte aus dem Auto, noch vor Ort übernahm der Notarzt die Behandlung. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. Während des knapp einstündigen Einsatzes war der Kappenberger Damm komplett gesperrt.