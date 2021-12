„Schwimmende Wache“ löst ein uraltes Streifenboot ab

Der Vorgänger kreuzte 35 Jahre über den Kanal und war technisch mehr als überfällig: Seit gestern rückt die Wasserschutzpolizei Münster mit einem nagelneuen Kanalstreifenboot aus. NRW-Innenminister Herbert Reul stellte die 1,1 Millionen Euro teure „WSP 14“ auf der Polizeiwerft an der Oderstraße in Dienst.

Das Boot ist der vierte Neubau in der laufenden Modernisierung der Flotte und sei ein „wichtiges Signal für die Beamten, die dort Dienst tun“, so der stellvertretende Behördenchef der Wasserschutzpolizei, Dirk Hader. Bereits vor einem Jahr lief ein baugleiches Boot in Münster vom Stapel.

„ »Wir sind nun endlich angekommen im 21. Jahrhundert.« “ Dirk Hader, Wasserschutzpolizei

Das kraftvolle, 350 PS starke Schiff mit einer maximalen Geschwindigkeit von 49 Stundenkilometern verfügt auch über eine Neonfolierung für eine bessere Erkennbarkeit. Harder: „Wir sind nun endlich angekommen im 21. Jahrhundert.“

Neben dem normalen Streifendienst zählen die Aufnahme von Unfällen sowie Kontrollen und Überwachung von Transporten mit gefährlichen Gütern zum Aufgabenbereich. Der Sicherheits- und Ordnungsdienst meldet steigende Zahlen. Im vergangenen Sommer, als viele Freibäder coronabedingt geschlossen waren, hat sich der Kanal besonders im Bereich Münster zu einem beliebten Areal für Schwimmer entwickelt. Mit all den Risiken, verursacht durch Brückenspringer und Leichtsinnige, die direkt an Schiffe heranschwimmen und den Sog der Schraube unterschätzen.

Wärmebildkamera an Bord

Die „schwimmende Wache“ verfügt über eine Sonaranlage, mit der das Flussbett millimetergenau abgescannt werden kann. Auch eine Wärmebildkamera ist an Bord, um Feuerwehr und DLRG bei der Suche nach Vermissten im Gewässer unterstützen zu können.

Die Taufe selbst übernahm diesmal kein Promi: Ute Hackstein, seit 41 Jahren Mitarbeiterin in der Führungsstelle, durfte die Sektflasche zerschellen lassen.