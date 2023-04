Aufsteiger verewigen sich auf Trikots und Handys

Ausgiebig feiert Preußen Münster den Aufstieg in die dritte Liga. Viele Medienteams feiern mit. Da wollen natürlich auch die Schüler der Klasse 4c der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule in Nienberge nicht fehlen.

Die Fußballer des frischgebackenen Drittliga-Aufsteigers stapften gut gelaunt vom Trainingsplatz und nahmen sich viel Zeit, die Autogrammwünsche zu erfüllen. „Na, alles gut bei euch?“ begrüßte Preußen Münsters Wirbelwind Thorben Deters am Mittwoch die Kids der Klasse 4c der Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule, die sich aufgemacht hatten, den Regionalliga-Helden einen Besuch abzustatten.

MEHR ZUM THEMA Fußball: Regionalliga West Liveticker: Wie die Preußen den Aufstieg gefeiert haben

Die WN-Klasse!-Klasse hatte sich im Rahmen unseres Medienprojekts mit einem witzig-fantasievollen und nach gewissenhafter Vorbereitung per Drehbuch erstellten Video für die Kinderpressekonferenz mit den Preußen beworben. Weil das so perfekt geworden ist, gab es für sie das Extra-Bonbon bei ihrem Lieblingsverein. So nah wie jetzt kamen die vielen bekennenden Preußen-Fans, von denen nicht wenige beim SC Nienberge selbst am Ball sind, den Idolen wohl nie zuvor.

Erfolgreiche Autogrammjagd

Beim Besuch am Stadion kamen die von Klassenlehrerin Kathrin Feddermann und Konrektorin Anke Stratmann begleiteten Mädchen und Jungen auch in den Genuss, die vier VIP-Bereiche und elf Logen der Stadiontribüne zu besuchen. Nils Kleinsteinberg, Azubi beim SCP und verantwortlich für derlei Kontakte zu Schulen, führte die Gruppe.

Der Tageshöhepunkt war die Autogrammjagd, der kein Spieler entrinnen wollte. Vielmehr blieben alle bereitwillig stehen und plauschten ein bisschen mit den Gästen. Auf Shirts, Trikots, Bildern oder Handyhüllen verewigten sich die Aufsteiger, die nach den vielen Feierlichkeiten zum zweiten Training zusammengekommen waren. Die Nienberger dürften also mit die Ersten gewesen sein, die Unterschriften der neuen Titelträger erhielten.

Weggang von Remberg schmerzt

Ein bisschen Wehmut schwang bei Mats mit, auf dessen Preußendress doch „Remberg“ gedruckt ist. Der 22-jährige Shootingstar der Erfolgssaison, Nicolai Remberg, wandert im Sommer zu Zweitbundesligist Holstein Kiel ab und wagt den berühmten „nächsten Schritt“ in seiner Karriere. „Es ist schon schade, dass er geht“, sagte Mats, der bis auf ein einziges Heimspiel alle anderen im Stadion erlebt und mitgefeiert hat. Jetzt mit dem signierten Trikot wird er den Profi in noch besserer Erinnerung behalten.