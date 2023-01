Segel-Club-Mitglied will weiterhin Glasverbot am Aasee

Ein Mitglied des Segel-Clubs Münster kritisiert Vertreter der Bezirksvertretung Mitte: Dass sich das Gremium gegen ein Glasverbot am Aasee ausgesprochen hat, sei „abstrus“, so Matthias Pape in einem Brief an die Politiker.

Dass sich die Bezirksvertretung (BV) Mitte in dieser Woche mehrheitlich gegen ein Glasverbot am Aasee ausgesprochen hat, will Matthias Pape so nicht stehen lassen. Pape, langjähriges Vorstandsmitglied des am Aasee ansässigen Segel-Clubs Münster, ist – man kann das so sagen – stinksauer, dass womöglich bald schon wieder Flaschen und Glasbruch am Aasee, vor allem aber rund um das Gebäude des Segel-Clubs herumliegen könnten.