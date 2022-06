Sehnsucht nach der Klassik

Till Schoneberg und Gerlind Korschildgen bleiben optimistisch: Die beiden Veranstalter des Konzertbüros Schoneberg merken zwar beim Kartenverkauf deutlich, dass die Furcht vor der Pandemie für Zurückhaltung beim Publikum sorgt. Zugleich stellen sie aber fest: „Die Sehnsucht bei den Klassikfans nach Live-Erlebnissen ist noch größer als in anderen Sparten.“

Bisweilen könnte es auch die Sehnsucht nach Veranstaltungen sein, die längst geplant waren und durch Lockdowns und Corona-Einschränkungen verschoben werden mussten. Prägnantestes Beispiel dafür ist die Lesung mit Musik des berühmten Schauspielers Sebastian Koch zur „Kreutzersonate“: Sie wird nun am 13. Mai 2023 im Theater Münster nachgeholt. „Der ist ja nun wirklich gut beschäftigt!“, sagt Schoneberg dankbar zur die Bereitschaft des Künstlers, mehrfach auf neue Termine auszuweichen. Und erklärt das auch mit einer besonderen Situation in Münster: Viele halten der Stadt und dem Veranstalter die Treue, weil sie schon früh oder wiederholt eingeladen wurden. „Igor Levit, Sol Gabetta oder die Jussen-Brüder hatten wir schon zu Gast, bevor sich alle um sie rissen.“ Wer etwa in der Reihe „Neue Namen“ im Rathausfestsaal überzeugt, kann womöglich schon eine Spielzeit später im Großen Haus spielen.

Till Schoneberg ist begeistert von der Spielstätte Theater, die dem Kammermusik-Publikum auch in der Saison 2022/23 wieder achtmal zur Verfügung steht. „Die Leute sind gerne hier, sie genießen auch das Ambiente, und die kleinen Besetzungen klingen gut.“ Dass für Konzerte des Sinfonieorchesters ein anderer Saal notwendig wäre, sei klar – den Musikcampus-Standort findet er nicht schlecht, wenngleich sein Ideal der Schlossplatz ist.

Konzerte im Theater Münster Foto: 18. September, 18 Uhr: Seong-Jin Cho, Klavier, 15. Oktober, 20 Uhr: Lucienne Renaudin Vary (Trompete) und Felicien Brut (Akkordeon), Nachholkonzert,30. Oktober, 18 Uhr: Lucas und Arthur Jussen (Klavier),22. Januar 2023, 18 Uhr: Quatuor Ebénè (Streichquartett),26. Februar 2023, 18 Uhr: Daniel Hope (Geige) und Ensemble: Air,26. März 2023, 18 Uhr: Daniel Müller-Schott mit Aris-Quartett (Nachholkonzert),13. Mai 2023, 20 Uhr: Sebastian Koch (Lesung mit Musik): Kreutzersonate (Nachholkonzert),3. Juni 2023, 20 Uhr: Jan Lisiecki (Klavier) ...

Die Reihe der „Neuen Namen“ umfasst vier Konzerte, sie beginnt am 12. Oktober. Für die klassische Kammermusikreihe im Theater hat Gerlind Koschildgen eine achtteilige Mischung aus Nachholkonzerten und neuen Programmen zusammengestellt. Klavier-Enthusiasten können sich auf den Chopin-Wettbewerbssieger Seong-Jin Cho, auf Jan Li­siecki und die Jussen-Brüder freuen, die Fan-Scharen elektrisieren. Stargeiger Daniel Hope präsentiert seine Barockreise unter dem Titel „Air“. Und dass das Streichquartett keine altbackene Form des Musizierens ist, dürfte das „Quatuor Ebénè“ beweisen.

Infos und Karten:

02 51/ 20 13 22 1