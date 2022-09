Seine Leidenschaft ist das Ehrenamt

Dr. Gerhard Bonn hat sich jahrzehntelang dafür eingesetzt, dass Menschen mit Behinderungen am Leben in er Stadt teilhaben können. Nun erhielt der Münsteraner dafür eine hohe Ehrung.

Dr. Gerhard Bonn hat in seinem Leben mehrere Berufe gehabt: Bäcker, Bundeswehrsoldat, Lehrer und Lehrbeauftragter an der Universität. Eine große Leidenschaft hegte der jetzt 84-Jährige aber immer für die unbezahlte Arbeit, das Ehrenamt. „Ich wollte mich schon immer für die Gesellschaft engagieren“, sagte er am Donnerstagnachmittag im Rathaus, als ihm die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland von Oberbürgermeister Markus Lewe überreicht wurde.

Bonn, der sich seit Jahrzehnten vor allem für Senioren und Menschen mit Behinderungen einsetzt, fügte noch hinzu: „Das Ehrenamt ist unverzichtbar für die Demokratie.“

Studiert hatte er noch nicht genug

Nach Lehre im Bäckerhandwerk und zwölfjähriger Dienstzeit bei der Bundeswehr absolvierte der Münsteraner ein Lehramtsstudium und wurde Lehrer für Geschichte und Religionslehre. Studiert hatte er da noch nicht genug – nebenbei absolvierte Bonn noch ein Diplom in Erziehungswissenschaft, später folgte eine Doktorarbeit.

Seit 1977 engagiert er sich in Münster im Ehrenamt – und in der Kommunalpolitik. Für die CDU war er immer wieder Mitglied in Gremien – im Rat, in mehreren Ausschüssen und Kommissionen. Sein Thema waren und sind immer jene in der Stadt, die besondere Unterstützung brauchten. Bonns Themen sind Wohnen, Pflege, Gesundheit, Stadtplanung und Verkehr. „Sie haben immer mit den Augen mobilitätseingeschränkter Menschen auf Veränderungen in der Stadt geblickt“, so Lewe. Gerhard Bonn habe geholfen, die Stadt zum „Teilhaberaum“ zu machen, etwa, indem er dafür sorgte, dass im öffentlichen Raum immer wieder Sitzbänke aufgestellt wurden.

Die Familie kam mit zur Feier

Bonn will weiter aktiv bleiben – darauf ist seine ganze Familie stolz, die ihn zur Ehrung im Rathaus begleitete.