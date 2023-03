An „Excalibur“ ist alles neu und alles modern, der Bass dröhnt bereits aus den Boxen und die Riesenschaukel lädt zum Fahren auf dem Frühjahrssend ein. Was die neueste Attraktion auf Münsters Schlossplatz kann, hat uns Schaustellerin Angelique Bruch erzählt.

Nässe und Kälte zum Start: Angelique Bruch (2.v.l.) prüfte am Freitagnachmittag mit ihren Mitarbeitern die letzten Schrauben an der 47 Meter hohen XXL-Schaukel.

Wer das Schwert „Excalibur“ aus dem Stein herauszieht, wird zum wahren König ernannt. So sagt es die Saga rund um König Artus. Wer ab diesem Samstag in „Excalibur“ auf dem münsterischen Schlossplatz einsteigt, lässt sich ebenfalls auf ein Abenteuer ein: Die XXL-Schaukel ist 47 Meter hoch, die Gondel segelt in einem Winkel von 120 Grad gen Erde, das Fahrgeschäft wiegt 42 Tonnen – für drei Minuten Fahrerlebnis bezahlen die Besucher auf dem Frühjahrssend drei Euro. Die Anschaffungskosten für den erstmals auf einem Volksfest aufgebauten „Excalibur“: zwei Millionen Euro.