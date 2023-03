Einsatzkräfte der Polizei sollen am Montagabend unter anderem die Wohnung des Tatverdächtigen in einem Hochhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs in Münster durchsucht haben.

Eins fällt auf: Die Bilder, mit denen die Mordkommission seit Dienstag nach dem mutmaßlichen und weiter flüchtigen Messerstecher vom Send öffentlich fahndet, sind über­raschend scharf – und von der Polizei selbst fotografiert. Denn der 21-jährige Yevgeni A., der am vergangenen Samstagabend auf dem Send in Münster einen 31-jährigen Mann tödlich verletzt haben soll, ist in Polizeikreisen durchaus kein Unbekannter. So ist der Münste­raner unter anderem wegen Körperverletzung vorbestraft. Einen Teil der Jugendstrafe habe er verbüßt, er sei auf Bewährung in Freiheit, bestätigte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unserer Redaktion. Aus dieser Zeit stammen wohl die Aufnahmen. Jetzt wird Yevgeni A. per Haftbefehl wegen Mordverdachts gesucht. Polizeikräfte durchsuchten unter anderem eine Wohnung am Hauptbahnhof in Münster.

Ein Richter hatte am Dienstag der wegen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte durchaus seltenen Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Tatverdächtigen zugestimmt. Warum so spät? Zuvor waren die rechtlichen Voraussetzungen laut Botzenhardt nicht gegeben, weil die Ermittler andere konkrete Ermittlungsansätze hatten. Auch ohne öffent­liche Bilder identifizierten sie nach nur wenigen Tagen den mutmaßlichen Täter. Die Fahndung läuft auf Hochtouren, heißt es aus Polizeikreisen.

Was ist über den Tat­verdächtigen bekannt?

Der 21-jährige Yevgeni A. ist kasachischer Staatsbürger. Er ist 1,68 Meter groß und schlank, hat dunkelblonde kurze Haare und grün-blaue Augen. Zur Tatzeit war er mit weißen ­Sneakern, einer hellgrauen Jogginghose und einem hellgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Der vorbestrafte Yevgeni A., der in Münster wohnt, soll mit seinem 24-jährigen Bruder, der im Kreis Coesfeld lebt, am Samstag auf dem Send gewesen sein.

Was wird Yevgeni A. vorgeworfen?

Ein Richter erließ am Montagabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haft­befehl gegen den 21-Jährigen wegen Mordverdachts. Heimtücke ist eines der ­juristischen Mordmerkmale. Yevgeni A. soll am Samstagabend mit einem 31-jährigen Münsteraner vor einem Karussell auf dem Send in Streit geraten sein und dann mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Der Mann verblutete durch einen Stich ins Herz. Seitdem sind Yevgeni A. und sein Bruder, der an der eigent­lichen Tat nicht beteiligt ­gewesen sein soll, nicht auffindbar.

Was war der mögliche Auslöser für die Tat?

Da sehen die Ermittler noch nicht klar. Oberstaatsanwalt Botzenhardt äußert sich bislang nicht zu Hintergründen und Begleitumständen der Tat. Für Berichte von einem Streit um Plätze in einem Karussell oder da­rüber, dass der 31-Jährige in einer Auseinandersetzung schlichten wollte, gibt es keine Bestätigung. Die Staats­anwaltschaft kann solche Vermutungen bislang nicht aus den Zeugenaussagen ableiten. Allerdings: „Wir gehen derzeit davon aus, dass der Streit nicht von dem 31-Jährigen in irgendeiner Art und Weise provoziert worden ist“, so Botzenhardt.

Wie ist die Mord­kommission auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen?

Yevgeni A. ist weiterhin auf der Flucht. Die Mordkommission hat allerdings nach nur wenigen Tagen einen konkreten Tatverdächtigen, den sie sucht. Es hatte einen konkreten Hinweis auf seinen Begleiter auf dem Send, den 24-jährigen Bruder, gegeben. „Die Auswertung der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht“, so der Leiter der Mordkommission, Frank Schneemann. Schausteller hatten Handyaufnahmen zur Verfügung gestellt.

Send nach tödlicher Messerattacke abgebrochen Samstagabend wurde ein 31-jähriger Mann auf dem Send nach einer Messerattacke getötet. Foto: Niklas Wieczorek Ein bislang unbekannter Täter war am Samstagabend auf der Kirmes an einem Karussell mit dem 31-Jährigen in Streit geraten. Foto: Helmut Etzkorn Die Polizei arbeitet am Tatort vor dem Fahrgeschäft „Shake“. Foto: Nord-West-Media/dpa Ein Bestatter bringt den Toten mit einer Bahre in sein Fahrzeug. Foto: Nord-West-Media/dpa Die Polizei sucht weiterhin den bisher unbekannten Täter. Foto: Niklas Wieczorek Nachdem der Send frühzeitig abgebrochen wurde, hat der Abbau begonnen. Foto: Matthias Ahlke Der Abbruch des Volksfestes am Finaltag stößt bei den Schaustellern auf Verständnis. Foto: Helmut Etzkorn Die Stadt ist mit den Schaustellern übereingekommen, dass eine Fortsetzung des Sends nicht richtig sei. Foto: Niklas Wieczorek Abbau des Frühlingssendes. Foto: Matthias Ahlke Nach dem frühzeitigen Abbruch sieht man einen Tag nach der Tat fast nichts mehr vom Frühlingssend. Foto: Niklas Wieczorek Anteilnahme am Tatort. Foto: Niklas Wieczorek OB Markus Lewe mit seiner Frau Maria auf dem Weg zum Tatort am Sonntag gegen 17 Uhr. Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe legt selbst Blumen nieder, zündet eine Kerze an und sagt: „Dieses Ereignis rüttelt auf, bewegt uns zutiefst in unseren Herzen. Wir können es uns nicht gefallen lassen.“ Foto: Niklas Wieczorek OB Markus Lewe und seine Frau Maria am Tatort. Foto: Oliver Werner Blumen und Kerzen am Tatort, dem Karussell „Shake“. Foto: Niklas Wieczorek Münsteranerinnen und Münsteraner gedenken des Opfers der Messerattacke. Foto: Oliver Werner Ein Kind entzündet eine Kerze. Foto: Oliver Werner Oberstaatsanwalt Botzenhart. Foto: Oliver Werner Wegen des Send-Abbaus wurde der Tisch an den Rand des Schlossplatzes in Richtung der Frauenstraße gestellt. Foto: Matthias Ahlke Anteilnahme mit Kerzen und Blumen auf einem Tisch am Rande des Schlossplatzes. Foto: Matthias Ahlke

Warum erst jetzt eine ­Öffentlichkeitsfahndung?

Die Mordkommission hatte zuvor konkrete Ermittlungsansätze, die zur Identifizierung und zur Wohnung des möglichen Täters geführt haben. „Jetzt geht es darum, ihn dingfest zu machen“, sagt Oberstaatsanwalt Botzenhardt. Die Öffentlichkeitsfahndung diene der Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten.

Videobeitrag in Kooperation mit dem WDR

Wird gegen den Bruder ermittelt?

Nein. Yevgeni A. war auf dem Send in Begleitung seines 24-jährigen Bruders, der aber mit der eigentlichen Tat nicht in Verbindung steht. Trotzdem sucht die Polizei ihn im Rahmen der Fahndung. „Gegen ihn wird nicht ermittelt, aber er ist ein wichtiger Zeuge des Ge­schehens“, sagt Botzenhardt.

Wer etwas zum Aufenthaltsort des 21-jährigen Tatverdächtigen sagen kann, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0251/275 4000 wenden. Hinweise können auch beim Hinweisportal der Polizei NRW hochgeladen werden.