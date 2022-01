Servatiiplatz wird ab Montag saniert

Schon seit Jahren ist der Servatiiplatz in schlechtem Zustand. Am Montag starten nun endlich die Sanierungsarbeiten.

Den Servatiiplatz zwischen Salzstraße, Eisenbahnstraße und Promenade lässt das Amt für Mobilität und Tiefbau sanieren. Seit vielen Jahren sind der gesamte Platz und seine Pflasterung in einem sehr schlechten Zustand, teilt die Stadt mit. Am Montag beginnen die ersten Arbeiten, um ihn wiederherzurichten. Dafür wird zunächst der Verbindungsweg zwischen Eisenbahnstraße und Promenade gesperrt. Insgesamt werden sich die Bauarbeiten – je nach Witterung - bis in den Herbst 2022 ziehen.

Der Servatiiplatz ist ein wichtiger Knotenpunkt im Bereich der Bahnhofs- und Eisenbahnstraße. Viele Fußgänger nutzen die Platzfläche als schnelle Verbindung, um auf die Promenade oder in die Innenstadt zu gelangen. In den 1960er-Jahren wurden dort das Iduna-Hochhaus und ein gläserner Pavillon errichtet. Inzwischen stehen sowohl die Gebäude als auch der Platz selbst unter Denkmalschutz. Derzeit ist der Platz jedoch geprägt von Schlaglöchern und provisorisch ausgebesserten Flächen.

Auch der Brunnen wird erneuert

Daher führt das Amt für Mobilität und Tiefbau eine großangelegte Sanierung durch. Neben dem Pflaster wird auch die Brunnenanlage erneuert und wieder in Betrieb genommen. Ziel ist es nach Angaben der Stadt, den Platz originalgetreu wiederherzustellen. Das Projekt wird im Rahmen des Sonderprogramms für Baudenkmäler vom Staatsministerium für Kultur und Medien gefördert.

Die Baumaßnahme wird abschnittsweise durchgeführt, sodass der Servatiiplatz durchgängig nutzbar bleibt. Der Zugang zu allen Gebäuden und Geschäften sei immer möglich.