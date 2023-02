"Shopping Queen" Münster - Das ist die Gewinnerin 

„ Shopping Queen “ läuft von Montag bis Freitag ab 15 Uhr auf dem TV-Sender Vox .

“ läuft von Montag bis Freitag ab 15 Uhr auf dem TV-Sender . An jedem Tag geht ein Kandidat oder eine Kandidatin mit einem Budget von 500 Euro für vier Stunden shoppen. Dabei wird die Outfit-Wahl von einem Motto bestimmt.

bestimmt. Die Teilnehmenden bewerten zusammen mit Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer die Outfits. Maximal 50 Punkte können erreicht werden.

die Outfits. Maximal 50 Punkte können erreicht werden. Wer die meisten Punkte bekommt, gewinnt 1000 Euro und ein Designer-Objekt.

Das Motto für die „Shopping-Queen“-Ausgabe in Münster, die ab dem 30. Januar auf Vox ausgestrahlt wurde, lautete: „Oldie but Goldie! Zeige, wie cool und modern ein Look in Cord sein kann!“

Sie ist Münsters neue "Shopping Queen"

Die Gewinnerin steht fest: Mit 47 Punkten siegt Dagmar Bogatzki bei "Shopping Queen" in Münster. Alle Teilnehmerinnen kreierten einen einzigartigen Look, aber am Ende setzte sich die 54-Jährige durch. Die zweifache Mutter nahm 1000 Euro Preisgeld mit nach Hause.

Montag (30. Januar 2023): Mathea – 44 Punkte

Dienstag (31. Januar 2023): Christina – 39 Punkte

Mittwoch (1. Februar 2023): Jessica – 44 Punkte

Donnerstag (2. Februar 2023): Dagmar – 47 Punkte

Freitag (3. Februar 2023): Tina – 36 Punkte

„Shopping Queen“ in Münster: Das waren die fünf Kandidatinnen

Mathea startet als erste Kandidatin in die Woche. Die 23-jährige Studentin ist begeisterte Hobbyfotografin. Sie schafft es nicht nur ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Outfit zu überzeugen, auch Guido Maria Kretschmer ist begeistert. Begleitet wurde Mathea von ihrer Mutter.

Spiritueller ist die zweite Kandidatin unterwegs. Als „imposant und rasant“ beschreibt sich Christina. Die 40-jährige Heilpädagogin und Yogalehrerin unterrichtet an einer Grundschule in Münster. Mit ihrer extrovertierten Art und lässigem Outfit begeistert sie die anderen Kandidatinnen

Sportlich, weltoffen und liebenswert. Das ist Jessica aus Sendenhorst. Die dreifache Mutter ist 34 Jahre alt und kreiert Hola-Hoop-Content für ihre fast 40.000 Follower auf Instagram. Die gelernte Bürokauffrau wird auf der Shopping-Tour von ihrer besten Freundin Nadine begleitet. Zum Ende wird die Zeit allerdings etwas knapp.

„Shopping Queen“-Kandidatin Dagmar ist der kreative Kopf der Truppe. Die 54-Jährige erstellt Taschen und Schmuck unter eigener Marke. Ihr größtes Invest: Eine riesige Schuhsammlung. Dass Dagmar sich mit Mode auskennt, beweist sie dem Stardesigner am vierten Tag.

Die 37-jährige Tina ist ein wahrer Fan des „Leo-Musters“ und auch der Inhalt ihres Kleiderschrankes ist ganz dem Tier-Print gewidmet. „Crazy Tina“, wie sie sich selbst nennt, ist Mutter von drei Kindern. Die kaufmännische Angestellte begeistert mit ihrer liebenswerten und verspielten Art.