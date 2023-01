Sie ringen um Rücktritt und Reformen

Manche Theaterstück passen einfach in die Zeit. So verhält es sich auch mit dem Schauspiel „Die zwei Päpste“ aus der Feder von Anthony McCarten. Es wurde bereits prominent verfilmt und kam jetzt im Borchert-Theater in Münster auf die Bühne. Als zweite deutschsprachige Aufführung. Ein Stück mit Zugkraft.

Manche Bühnenwerke bekommen durch den Moment ihrer Aufführung einen Sitz im Leben. So verhält es sich auch mit dem Schauspiel „Die zwei Päpste“ von Anthony McCarten. Nur zwei Wochen nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. feierte das Stück, das 2019 mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce für Netflix verfilmt worden war, im Wolfgang-Borchert-Theater in der Regie von René Heinersdorff seine spannungsreiche Premiere. Das Theater am Hafen in Münster beweist damit erneut, die Hand am Puls der Zeit zu haben. Zugleich gelingt es dem eindrucksvoll aufspielenden Ensemble, ein jüngeres Stück Kirchengeschichte, freilich dramaturgisch zugespitzt und fiktionalisiert, niveauvoll zu durchleuchten. Das kommt gut an!