Sieben Corona-Patienten in Münster auf Intensivstationen

In Münster werden aktuell 13 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, sieben davon auf Intensivstationen. Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich im Vergleich zum Vortag jedoch kaum verändert. Die Lage im Überblick.

Die Corona-Lage in Münster hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nur wenig verändert. Das Gesundheitsamt habe 17 Corona-Neuinfektionen registriert, wie es auf der Homepage der Stadt heißt. Außerdem hat es 18 weitere Gesundmeldungen gegeben.

Aktuell sind 174 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Am Donnerstag waren es 175. Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bisland 10.059 Corona-Fälle labordiagnostisch bestätigt. 9755 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Unverändert 130 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

In den Krankenhäusern in Münster werden mit Stand Freitagmittag 13 Corona-Patienten behandelt, sieben davon auf Intensivstationen - einer mehr als am Donnerstag. Zudem muss eine Person künstlich beatmet werden.

Inzidenz in Münster bei 28,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts derzeit bei 28,8 (-1,2 im Vergleich zum Vortag).