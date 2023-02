Die Sieger von „Jugend forscht“ stehen fest

Der 37. „IHK-Regionalwettbewerb Jugend forscht“ ist beendet. Damit stehen jetzt auch die Siegerinnen und Sieger in der Altersklasse 15 bis 21 Jahre fest, die das Münsterland vom 27. bis 29. März beim Landesfinale in Bochum vertreten: Die 89 Jungforscherinnen und -forscher hatten am Freitag insgesamt 49 Arbeiten in der Stadthalle Hiltrup präsentiert.

Insgesamt haben 180 Schülerinnen und Schüler vor allem aus Münster und dem Münsterland mit 91 Projekten am zweitägigen IHK-Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen hat den Wettbewerb zum 37. Mal ausgerichtet. Erneut wurde sie dabei von BASF Coatings unterstützt.

Ehrenpreis für Annette-Gymnasium

Mit dem „Ehrenpreis des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen“ wurde in diesem Jahr das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster ausgezeichnet. Er ist mit 1000 Euro dotiert und geht an die Schule mit den meisten Platzierungen.

Siegerinnen und Sieger aus Münster Foto: Die Siegerinnen und Sieger münsterischer Schulen:



Arbeitswelt:

2. Preis: Matthias Kutz, Lucas Weihermann, Erik Normann (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)



Biologie:

1. Preis: Malte Cox, Leo Roer und Beeke Drechsler (Wilhelm-Hittorf-Gymnasium)

1. Preis: Aurelia Bellm (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)

3. Preis: Dara Darius Maaßen und Freya Kuhn (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)



Chemie:

2. Preis: Fabian Homann und Charlotte Schupe (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)



Geo- und Raumwissenschaften:

1. Preis. Anna Köster (Kardinal-von-Galen-Gymnasium)

3. Preis: Lennart Weigl und Judith Bußmann (Ratsgymnasium)



Mathematik/Informatik:

3. Preis: Julius Thormann, Antonia Konopka und Arno Heeke Garcias (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)

Sonderpreis: Jacob Möllenhoff (Wilhelm-Hittorf-Gymnasium)

Sonderpreis: Xi Wang (Gymnasium Paulinum)



Technik:

Regionalsieg für das beste interdisziplinäre Projekt: Ben Mattes Krusekamp und Linda Gemeinhardt (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)



Sonderpreis Workhop für Projektbetreuuende: Hendrik Büdding (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)



Ehrenpreis des Präsidenten: Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium ...

Mit dem Wettbewerb wollen IHK und BASF Coatings die Begeisterung von Schülerinnen und Schülern für die MINT-Fächer wecken und fördern, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.