Schwerste Verletzungen an Silvester: Erblindet durch Feuerwerk

Vom Spaß in die Katastrophe: Mediziner der Uniklinik Münster berichten von außergewöhnlich vielen schweren Verletzungen durch Feuerwerk an Silvester – mit gravierenden Folgen für die Betroffenen, aber auch für die Solidargemeinschaft.

In Silvesternächten gibt es in der Unfallchirurgie und in der Augenklinik des Universitätsklinikums Münster (UKM) viel zu tun. Für die Belegschaften ist das normal. Doch in diesem Jahr war einiges ganz und gar nicht normal.