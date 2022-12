Silvester naht mit großen Schritten: Einige NRW-Großstädte planen wie in den vergangenen Jahren coronabedingt zusätzlich Feuerwerksverbotszonen. Münster geht indes einen anderen Weg.

Zum Jahreswechsel darf fast überall in Münster geböllert werden.

Der Countdown Richtung Jahreswechsel läuft: In vier Wochen ist Silvester – und es dürfte ein lauteres werden als in den vergangenen beiden Jahren. Denn einige coronabedingte Restriktionen fallen diesmal in Münster weg, wie es heißt.