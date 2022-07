Sinnlichkeit im Malprozess

Ruth Blanke und Klaus Demuth, zwei Künstler mit einer Gemeinsamkeit: Der Lust am Malen, am Gestalten der Leinwand - mit anregenden Ergebnissen.

Lust und Neugier sind kein Kinderkram. Im Gegenteil. So definiert sich Lebendigkeit. Lust und Neugier spielen in den Arbeiten von Ruth Blanke und Klaus Demuth eine große Rolle. In einer Doppelausstellungen zeigen die Malerin aus Münster und der Maler aus Telgte in der Orangerie des Botanischen Gartens „works“.