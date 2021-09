Sirenen-Test am Donnerstag in Münster

Beim bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr blieb es in Münster stumm. Grund: Die Sirenen waren nicht einsatzbereit. Das soll nun anders sein - und am Donnerstag (16. September) getestet werden.

Am Donnerstag werden in Münster Sirenen gestestet.

Probealarm in Münster: Für die Bauabnahme werden am Donnerstag (16. September) in einigen Stadtteilen die Sirenen getestet. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin.

Der Testalarm für die Anlagen soll zwischen 9.30 und 11 Uhr besonders in den Stadtteilen Wolbeck, Handorf, Gremmendorf, Mecklenbeck und Häger-Uhlenbrock stattfinden. Im Sinne der Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bittet die Stadt Münster um Verständnis.