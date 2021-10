Skatenight klingt schaurig-schön aus

Es ist ein Novum in der Geschichte der Skatenight: Erstmals endet die Saison mit einer Ausfahrt am Halloween-Sonntag. Wer mitfährt, soll nach Möglichkeit kostümiert sein.

Am kommenden Halloween-Sonntag (31. Oktober) findet das Saisonfinale der Skatenight Münster 2021 statt. In der Nacht nach der Uhrenumstellung startet die Skatenight nach der „neuen Zeit“ am Sonntagnachmittag um 15 Uhr am Hafenplatz.

Veranstalter Georg Hüging freut sich laut Ankündigung außerordentlich, eine Halloween-Skatenight durchführen zu können: „Bisher hatten wir noch nie die Möglichkeit, an Halloween eine Skatenight zu veranstalten, da die Saison der Skatenight regulär aufgrund der einsetzenden Dunkelheit im September endet. Ich würde mich riesig freuen, wenn die Teilnehmer dem Motto entsprechend zahlreich in Halloween-Kostümen erscheinen.“

Kinderrunde über vier Kilometer

Die Tour wird mit einer etwa vier Kilometer langen Kinderrunde in reduzierter Geschwindigkeit starten (Start und Ziel sind der Hafenplatz), bevor sich die etwa 18 Kilometer lange Strecke vom Hafenplatz über Gremmendorf und Hiltrup zurück zum Hafenplatz anschließt. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Teilnehmer über zwölf Jahre, Kinder unter zwölf Jahren nehmen kostenfrei teil.

Trotz des Mottos sollte auf Schoner und den Helm nicht verzichtet werden (Helmpflicht für Teilnehmer unter 16 Jahren), ebenso auf zusätzliche Beleuchtung, da es früh dunkel wird und ein Teil der Strecke ohne Straßenbeleuchtung gefahren wird.

Die Ticketkontrolle sowie die Möglichkeit zum Einloggen in Luca- oder Corona-Warn-App starten ab 14 Uhr am Hafenplatz. Der Tourstart wird um 15 Uhr sein.

Die Teilnehmer sollten Zeit für die Ticketkon­trolle einplanen, heißt es weiter. Karten gibt es im Online-Vorverkauf über die Skatenight-Homepage. Auf dem Hafenplatz sowie während der Fahrt wird das Tragen einer Maske empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ansonsten gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen gibt es online.