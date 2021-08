Skatenight rollt in den Westen der Stadt

Zweite Auflage am Freitag

Münster

Vor zwei Wochen ging der Saisonstart mit rund 300 Teilnehmern über die Bühne, am Freitag (20. August) rollt die Skatenight in die zweite Runde. Ziel ist dann der Westen der Stadt. Wer teilnehmen will, muss wegen Corona einiges beachten.