So bleibt die Innenstadt auch in Zukunft attraktiv

Der stationäre Handel leidet bereits seit einiger Zeit unter dem steigenden ­E-Commerce-Anteil, und die Pandemie hat die Lage auch in der münsterischen Innenstadt verschlimmert, wie an leerstehenden Ladenlokalen abzulesen ist. Die Stadt sowie die Interessenvertretungen der Wirtschaft wünschen sich neue kreative Konzepte zur Belebung der Innenstadt. Es gibt erste positive Beispiele. Etwa das Geschäft für Naturkosmetik und Hautpflegeprodukte zum Abfüllen und in nachhaltigen Verpackungen, das Barbara Rosengarten an der Julius-Voos-Gasse unweit der Dominikanerkirche eröffnet hat – auf einer Fläche, die von der Wirtschaftsförderung vermittelt wurde.

