So geht es mit den Verkehrsversuchen in Münster weiter

Autofreie Hörsterstraße, durchgehende Busspur und Vorfahrt für Radfahrer an der Promenade: Seit Anfang August laufen in Münster drei Verkehrsversuche. Jetzt steht fest, wie es mit den Experimenten im Verkehrsraum weitergehen soll.

Hier ziehen die Busse rechts an den Autos vorbei: Die durchgehende Busspur soll vorerst erhalten bleiben.

Aktuell laufen in Münsters Innenstadt drei Verkehrsversuche. Sie sind zeitlich befristet bis zum 24. September. In der Sitzung des Mobilitätsausschusses am Mittwochabend informiert Gerd Rüller vom Amt für Mobilität und Tiefbau darüber, wie es weitergehen soll. Hier eine Übersicht.