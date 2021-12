So geht es mit der Umgehungsstraße weiter

Münster

Seit Jahren leben die Menschen in Münsters Osten mit der Dauerbaustelle an der Umgehungsstraße. Am Dienstag erläuterten Vertreter des Bauherrn Straßen-NRW die Arbeiten für 2022. Insgesamt müssen sich Anwohner und Autofahrer noch bis 2025 gedulden.

Von Klaus Baumeister