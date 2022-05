So lebten Menschen im alten China

Wie haben die Menschen im alten China gelebt und woher wissen wir das überhaupt? Das alte China steht im Mittelpunkt der nächsten Kinder-Uni, die am Freitag (3. Juni) stattfindet.

Ob in Kurznachrichten mit dem Handy, in Tagebüchern, Einkaufszetteln, Zeitungsartikeln oder in Büchern: Schrift ist nicht wegzudenken. In China begannen die Menschen vor über 3000 Jahren, lange bevor dort ein prächtiges Kaiserreich gegründet wurde, auf Knochen und Schildkröten-Bauchpanzern die ersten chinesischen Schriftzeichen einzuritzen, die „Jiaguwen“.

Später schrieb man auf Bronze, Holz, Seide und schließlich Papier. „Wenn wir heute etwas über die Menschen von früher erfahren möchten, lesen wir zuerst, was sie damals aufgeschrieben haben“, erläutert Alexander Brosch von der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Der Sinologe stellt in der Kinder-Uni am Freitag (3. Juni) seine Forschungen vor. Die Vorlesung beginnt um 16.15 Uhr. Eine Anmeldung über www.uni-muenster.de/kinderuni ist bis zum 2. Juni um 10 Uhr erforderlich.

Alltag im Kaiserreich

Die Veranstaltung findet in Präsenz im Hörsaal H1 am Schlossplatz 46 statt. Der Hörsaal ist gut belüftet, und von den rund 800 Plätzen wird nur jeder zweite belegt, heißt es in der Ankündigung. Während der Vorlesung muss eine Maske getragen werden. Die Plätze im Hörsaal sind für Kinder reserviert.

Wie haben die Menschen im alten China gelebt, was haben sie gedacht, worüber haben sie gesprochen und woher wissen wir das alles? Diesen und weiteren Fragen geht Brosch mit den Besuchern der Kinder-Uni auf den Grund. Darüber hinaus erklärt der Wissenschaftler vom Institut für Sinologie und Ostasienkunde, wie die Herrschaft über das große Kaiserreich funktionierte, und zeigt, dass nicht immer nur Männer an der Spitze des Reiches standen. „Nutzen wir die Texte, die uns die Menschen von früher teils absichtlich, teils aus Versehen hinterlassen haben, und ziehen wir noch weitere Informationsquellen wie etwa ausgegrabene Gegenstände hinzu“, erklärt Brosch, „dann bekommen wir eine gute Vorstellung davon, wie die Gesellschaft im China der frühen Kaiserzeit funktionierte.“

Übertragung auch im Internet

Seine Vorlesung wird zusätzlich per Video übertragen. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail einen Link zum Einloggen in Zoom. Die Videoübertragung ist nicht interaktiv.

Die Kinder-Uni ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von der WWU und den Westfälischen Nachrichten für Schulkinder der dritten bis siebten Klasse. In kindgerechter Sprache erklären Dozentinnen und Dozenten, um was es bei ihrer Forschung geht, wieso ihre Arbeit wichtig ist und wie das Thema Kinder betrifft.