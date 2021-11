So setzen Unternehmen die 3G-Regel am Arbeitsplatz um 

Ab sofort müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hengst vor Dienstbeginn „Checkpoints“ passieren. Diese Zugangskontrollen sind rund um die Uhr besetzt und sollen sicherstellen, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete zur Arbeit kommen – schließlich tritt an diesem Mittwoch die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft. Die Überprüfung sei „ein großer Aufwand“, räumt Hengst-Sprecher Christoph Schings ein – das Unternehmen beschäftigt in Münster und Nordwalde 1700 Mitarbeiter. „Doch sie dient ja einem guten Zweck“ – der Eindämmung der Corona-Pandemie.

