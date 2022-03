So viele Menschen aktuell mit Corona infiziert wie nie zuvor

Neuer Negativ-Rekord: In Münster sind aktuell so viele Menschen nachweislich mit Corona infiziert wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch wurden 1204 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

In Münster wurden am Mittwoch 1204 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster hat am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Mit Stand Mittwochmittag sind 7988 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind so viele wie nie zuvor seit Pandemie-Beginn. Es gibt aktuell 1634 Infizierte mehr als noch am vergangenen Mittwoch.

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt in Münster 1204 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem gab es 540 Gesundmeldungen. Bereits am Dienstag hatte es eine vierstellige Zahl von Neuinfektionen gegeben (1304). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen gestiegen: Am vergangenen Mittwoch hat das Gesundheitsamt 963 neue Infektionen bestätigt.

Inzidenz steigt in Münster auf fast 1500

Mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1489,6 - im Vergleich zum Vortag ein Plus von 164,3. Wie auch die Zahl der aktuell Infizierten hat die Inzidenz mit Blick auf die Entwicklung seit Pandemie-Beginn einen neuen Höchststand erreicht. Am Mittwoch der Vorwoche hatte die Inzidenz noch bei 1244,3 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ab.

In den Krankenhäusern ist die Zahl der Covid-Patienten am Mittwoch leicht gestiegen. Aktuell werden nach Angaben der Stadt 68 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, sechs mehr als am Dienstag. Acht Corona-Patienten werden auf Intensivstationen betreut (Dienstag: sieben), vier müsen künstlich beatmet werden (Dienstag: fünf).