Sommer-Send: Schausteller stehen in den Startlöchern

Bei der traditionellen Pressekonferenz, einen Tag vor der Eröffnung des Sends, kommt am Mittwoch auch die Frage nach der gesellschaftlichen Notwendigkeit des Energiesparens auf – und wie diese zu einem Volksfest wie dem Send passe. Und natürlich ist die Frage des Kollegen folgerichtig. Weil die Diskussion darum eben schon längst entbrannt ist, und nicht zuletzt mittlerweile auch bei Verwaltungen auf dem Tisch der Entscheidungen landet.



Das Problem daran: Die Diskussion setzt in diesem Fall am völlig falschen Ende an. In Münster etwa sitzen täglich Zehntausende in klimatisierten – oder in wenigen Monaten voraussichtlich in beheizten – Büros. Dabei hat die Pandemie längst gezeigt, dass sich Arbeit leicht anders organisieren lässt als in energiefressenden Bürokomplexen.



Auch ist bislang kein noch so kühnes Neubauprojekt der drohenden Energiekrise zum Opfer gefallen. Wenn sich die Gesellschaft all dies – und vieles andere – noch leisten möchte, dann ist es ganz sicher nicht an der Zeit, auch nur im Entferntesten daran zu denken, dort mit dem Verzicht zu beginnen, wo Menschen und nicht zuletzt die Jüngsten zusammenkommen, um einfach mal Spaß haben. | Von Björn Meyer