Sophie und Emil waren 2022 die beliebtesten Vornamen in Münster

Werdende Eltern haben es oft nicht leicht, wenn es um den "richtigen" Vornamen ihres zukünftigen Kindes geht. Denn meistens fließt viel Zeit in die Überlegungen für den passenden Namen. Anregungen können Rankings geben – wie die Liste des Vornamen-Experten Knud Bielefeld. In die Top Ten ist im Jahr 2022 etwas Bewegung reingekommen. Noch nicht ganz in die Spitzengruppe geschafft hat es der Name Nelio. Dennoch sei dieser sehr stark aufgestiegen. Angeführt wird das Ranking von...

Foto: Arno Burgi/dpa