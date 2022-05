Spargel ist das deutsche Saisongemüse schlechthin. Nicht so in diesem Jahr: Trotz guter Ernten klagen die Spargelbauern über Absatzprobleme. Gründe für den Spargelfrust gibt es viele.

Ob in Westfalen, im Rheinland, in Sachsen oder Rheinland-Pfalz: Überall in Deutschland klagen die Spargelbauern über Absatzpro­bleme und ei­ne offensichtliche Kauf­zurück­hal­tung ihrer Kun­den. Der Spargel – bislang das mit Abstand liebste ­Saisongemüse der Deutschen – bleibt vielerorts in den Regalen und Verkaufsständen liegen.