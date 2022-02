Sparkasse Münsterland Ost erhöht Preise für Girokonten

Die Sparkasse Münsterland Ost erhöht ihre Preise für Privatgirokonten: Ab Mai kosten die bestehenden Kontomodelle für Kundinnen und Kunden laut Mitteilung der Sparkasse monatlich jeweils drei Euro mehr, zudem werde es ein neues Premium-Konto geben. Für Neukundinnen und -kunden gelten die Preise demnach schon jetzt. Es ist nach Angaben der Sparkasse die erste Preiserhöhung seit Januar 2018.

Das All-Inklusive-Konto (GiroKomfort) kostet dann 11,95 Euro und das Online-Konto (GiroAktiv) 5,95 Euro im Monat. In Letzterem seien nun auch die Echtzeitüberweisungen im Preis enthalten. Hinzu komme mit „GiroPremium“ eine neue Kontovariante, die unter anderem die Mastercard Gold im Gesamtpreis von 16,95 Euro enthält. Weiterhin kostenlos bleiben die Konten für Jugendliche, Studierende und Auszubildende.

Veränderungen für 260.000 Kundinnen und Kunden

Als Hintergrund für die Preisanpassungen verweist das Kreditinstitut neben wirtschaftlichen Aspekten auf den Ausbau der Girokonto-Leistungen in den vergangenen Jahren. „Unsere Girokonten bieten einen Zugang zu den modernsten, besten und sichersten Banking-Möglichkeiten, die es am Markt gibt“, betont Sparkassen-Sprecher Dr. Uwe Koch in der Pressemitteilung. Die neuen Preise ermöglichten es, auch künftig Verbesserungen anbieten und dabei weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können, so Koch. Die Sparkasse Münsterland Ost hat laut der Mitteilung rund 260.000 Girokonto-Kunden.