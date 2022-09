Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund

Egal ob jung oder alt, dick oder dünn, sportlich oder unbeweglich – beim Frauensportverein Münster (FSV) spielt das keine Rolle. Einzige Einschränkung: Ausschließlich Frauen sind willkommen, an dem mittlerweile breiten Sportangebot an Selbstverteidigungskursen, Aikido oder Yoga unter dem Motto „Von Frauen für Frauen“ teilzunehmen.

MEHR ZUM THEMA Kampagne „Frauen sicher unterwegs“ verteilt Leuchtarmbänder Sich und anderen Frauen ein sicheres Gefühl geben

Grund dafür sei das den Sport so oft dominierende Leistungsdenken, das sich insbesondere in geschlechtergemischten Kursen zeige und dadurch ein differenzierteres Sportangebot erfordere, so FSV-Vorstandsmitglied Veronika Wenzel. „Unser Angebot versucht, dem vorherrschenden Leistungsdenken und Optimierungswahn im Sport entgegenzuwirken. Bei uns steht ganz klar der Spaß an der Bewegung in einer Gruppe im Vordergrund, auch mit dem Ziel, dadurch die eigenen Stärken kennenzulernen.“

Und genau dieses Konzept habe sich über die vergangenen Jahre mehr als bewährt. So könne der FSV, der mit seiner Gründung in den 80er-Jahren – damals mit Schwerpunkt auf Selbstverteidigung zunächst als Reaktion auf die gehäuften Vergewaltigungsfälle in Münster – mit Blick auf das breite Kursangebot von heute wohl mehr als stolz auf sein nunmehr 40-jähriges Bestehen blicken. Das findet auch Agnes Lütke Föller, eine der Gründerinnen: „Es ist großartig, wie verschiedene junge Frauen den Verein über die Jahre mit neuen Ideen und Engagement stets weiterentwickelt haben, sodass wir heute hier nach 40 Jahren zu diesem Ereignis zusammenkommen.“