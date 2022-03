SPD-Spitzenkandidat im Berg Fidel

Thomas Kutschaty, SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Mai, hat sich bei einem Besuch in Münster die Sorgen und Nöte einiger LEG-Mieter angehört. Kutschaty wies einige Wege, machte aber auch auf einen großen Fehler aufmerksam.

„Kommen Sie, wir beide machen das“, sagt Thomas Kutschaty zu einer langjährigen Mieterin einer LEG-Wohnung im Berg Fidel, als die Runde derer, die auf Stippvisite im Stadtteil sind, schon weiterlaufen will. Die Dame zeigt Kutschaty, Vorsitzender der NRW-SPD und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Landtagswahl, die Vordächer, die die LEG den Menschen im ersten Stock vor die Fenster gebaut hat.

Seit Monaten schon bemüht sich die SPD um den Stadtteil sowie die kleinen und großen Sorgen der Menschen darin. Dabei betont Lia Kirsch, wohnungspolitische Sprecherin der Rats-SPD ausdrücklich, dass sich an den Gesprächen mit dem börsennotierten Wohnungsunternehmen LEG auch alle weiteren großen Parteien der Stadt beteiligen würden.

Kutschaty arbeitete früher als Anwalt

Dennoch äußert Andreas Heusmann, seit 43 Jahren Mieter im Berg Fidel, deutlich, wer auf sein nimmermüdes Engagement in Sachen LEG reagiert habe. „Nur die SPD hat geantwortet.“

Es ist also kein Zufall, dass Kutschaty in Begleitung der SPD-Landtagskandidaten Sandra Beer und Thomas Kollmann an diesem Mittwochnachmittag im Berg Fidel vorbeischaut. Zumal er Fachmann für die Fragen der Menschen ist. Als Anwalt habe er einst für den Deutschen Mieterbund gearbeitet, erzählt Kutschaty. Die ihm im Berg Fidel vorgetragenen Sorgen seien ihm daher nicht neu, vielmehr kenne er ähnliche Berichte aus „tausendfacher Erfahrung“.

Nach einem Rundgang im Stadtteil geht es später im Café Lorenz darum, was das Land NRW für derartige Quartiere tun kann. Kutschaty zeigt einige Wege auf, stellt aber auch fest, dass es seinerzeit ein Fehler gewesen sei, die LEG „aus dem Landeseigentum zu lassen“.

Kirsch sieht dennoch eine gute Entwicklung in den Gesprächen mit der LEG. Das zeigten schon die Sprechstunden, die die Mieter nun wahrnehmen könnten. Heusmann aber möchte in dieses Lob noch nicht einstimmen. Er findet, die Gemeinschaft der Mieter werde systematisch zerbröselt, es fehle daher an Vertrauen.