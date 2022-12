Vollsperrung der Bergstraße: Fällung von Bäumen als Lösung?

Autofahrer, die wegen der einseitigen Sperrung der Münzstraße derzeit in langen Staus stehen, stellen die Frage, ob die geplante Vollsperrung der Bergstraße ab dem 17. Januar nur einige 100 Meter weiter verhindert werden könnte, wenn zwei Bäume am Straßenrand gefällt würden, um so mehr Platz für Rohrverlegung und Umfahrung der Baustelle zu schaffen? Und um die Auswirkungen der Vollsperrung auf Anlieger und Geschäftsleute im Viertel zu mildern?

Auch diese Variante sei in Betracht gezogen, aber wieder verworfen worden, so die Stadt auf Anfrage. Die Zeit einer Vollsperrung hätte sich unter anderem durch Trassenverschiebungen und Baumfällungen verkürzt, „allerdings hätte sich die Bauzeit insgesamt auf rund 70 Wochen nahezu verdoppelt, da bei dieser Variante nur eine Baukolonne hätte eingesetzt werden können. Zudem wären mehrfache Wechsel von Fahrtbeziehungen notwendig gewesen“, heißt es. Ebenso ermögliche nur die jetzige Variante eine umfangreiche Kanalsanierung, sodass in späteren Jahren nicht mit weiteren Tiefbauarbeiten an der Infrastruktur zu rechnen sei.

Die Arbeiten an der Münzstraße sollen am Freitag (9. Dezember) abgeschlossen sein.