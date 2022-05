Spielplätze in Münster mit einer App finden

Was kann man in Münster mit einem Kleinkind machen? Wo ist der nächste Spielplatz? Diese Fragen möchte ein Ehepaar aus Münster beantworten. Dazu haben sie nun zusammen mit einem Designer eine App entwickelt.

Als Yvonne und Jan Radon 2015 von Dortmund nach Münster gezogen sind, mussten sie sich erst in ihrer neuen Heimat zurechtfinden. Neue Menschen, andere Gewohnheiten und neue Orte. Als Yvonne Radon dann schwanger wurde und ein Kind bekam, war die Frage: Wo gibt es kinderfreundliche Orte in Münster? Was kann man mit einem Baby in der Stadt so machen?