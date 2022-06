Spitzenplätze für Uni Münster in internationalem Hochschulranking

Foto:

U-Multirank wurde auf einer Konferenz der Europäischen Kommission im Jahr 2008 ins Leben gerufen. Die Bertelsmann-Stiftung, das Erasmus+-Programm der Europäischen Union und die Santander-Gruppe finanzieren seit 2017 das Ranking. U-Multirank wird unter der Leitung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh entwickelt und umgesetzt. Das Center for Higher Education Policy Studies an der Universität Twente und das Centre for Science and Technology Studies der Universität Leiden sowie die Fundación Conocimiento y Desarrollo in Spanien sind Partner des Projekts. Es umfasst verschiedene Kategorien aus fünf Bereichen: Studium und Lehre, Forschung, Wissenstransfer, internationale Orientierung sowie regionales Engagement.



In seiner aktuellen Ausgabe listet das U-Multirank die Profile von über 2000 Hochschulen aus 96 Ländern aus den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Medizin und Gesundheit, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Geisteswissenschaften auf.