Sport, Spiel und Spaß mit André Gatzke

Der Volksbank-Münster-Marathon ist nicht nur etwas für Erwachsene – auch Kinder beteiligen sich reichlich an dem Event. Wer keinen Platz beim „Kids Lauf“ ergattert hat, für den gibt es das Ferien-Event.

Der Verein Münster-Marathon veranstaltet am 27. Juli (Mittwoch) von 14 bis 16 Uhr auf der Stubengasse wieder ein Ferien-Event für Kinder. Einerseits soll dieses bereits eine Einstimmung sein für den „Stadtwerke Kids Lauf“, der über die Distanz von 1,5 Kilometern während des Volksbank-Münster-Marathons am 11. September stattfindet.

Andererseits ist er aber auch Entschädigung für diejenigen Kinder, die keinen Startplatz mehr bekommen haben. Und drittens können Kinder, wenn sie sich beteiligen, anderen Kindern helfen. Teilnehmen kann jedes Kind, das Spaß an diesem Ferien-Event hat, kostenlos und unverbindlich, wie die Veranstalter ankündigen.

Zwei Blöcke, drei Wiederholungen

Insgesamt werden die zwei Stunden in zwei Blöcken aufgeteilt, die insgesamt drei Mal wiederholt werden. Im Block 1 laufen die Kinder dabei auf einem 100 Meter langen Parcours jeweils hin und zurück für die Dauer von 20 Minuten. Für jede gelaufene 200 Meter (also ein Mal hin und zurück) spenden die Stadtwerke Münster an die Hilfsorganisation KIO (Kinderhilfe Organtransplantation) jeweils einen Euro.

Nach den 20 Minuten Laufen können sich die Kinder im Block 2 auf der Hüpfburg oder mit dem Spielmobil ausruhen – oder sie widmen sich André Gatzke. Jedes Kind kennt sein Gesicht aus dem Fernsehen. Als Moderator und kreativer Wirbelwind vieler Kindersendungen verbreitet Gatzke dauerhaft gute Laune, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bekanntes Fernsehgesicht

Wie kaum ein anderer versteht er es, seine jungen Zuschauer mit einer Mischung aus Witz und Fantasie zu motivieren. Bekannt aus der „Sendung mit der Maus“, der „Sendung mit dem Elefanten“, „Planet Wissen“ oder dem „andré Unterricht“, schreibt Gatzke darüber hinaus auch Kinderbücher, aus denen erfolgreiche Shows wie die „André-Spieleshow“ oder die „André-Erfindershow“ entstanden sind.

Gemeinsam mit Kollegin Anke Engelke führt er zudem durch die Kinderkonzerte des WDR-Symphonie-Orchesters. Gerne gibt er seine Stimme für Hörspiele wie „Die drei Fragezeichen“ oder vertont mit Gregor Meyle und Mia das „Lied des Elefanten“. Er steht für Selfies ebenso zur Verfügung wie auch für den einen oder anderen Lauf an der Hand eines Kindes.

Zur Planung der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung in jedem Fall erforderlich unter 0251/9277288 oder per E-Mail an info@ volksbank-muenster-marathon.de