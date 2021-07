Sport und Camping halten bis heute fit

In 60 Jahren passiert eine ganze Menge. So viele Ehejahre teilen Günter und Ingrid Gläsner nun bereits. Jetzt feiern sie ihre diamantene Hochzeit.

1961 ist ein historisches Jahr: John F. Kennedy ist noch US-Präsident, und in Berlin wird die Mauer hochgezogen. Für das Ehepaar Gläser hat es gleichsam eine ganz besondere Bedeutung: Damals gaben sie sich das Ja-Wort. Nach sieben Jahren schlossen sie den Bund der Ehe. Heute – 60 Jahre später – feiern sie das Jubiläum der diamantenen Hochzeit. Den Tag verbringen die beiden in Münster Lebenden im kleinen Familienkreis.

Sie kommt aus Münster, er aus Schlesien – von dort ging es für Günter Gläser nach Havixbeck, mit dem Zug nach Münster pendelnd, lernte er seine heutige Frau kennen: „Wir waren uns direkt sympathisch.“ Nicht lange habe es gedauert, bis man in Münster die erste gemeinsame Wohnung bezogen hatte.

"Wir kennen uns in- und auswendig"

Nach 60 Jahren ist für Ingrid Gläser wichtig zu betonen: „Wir kennen uns in- und auswendig.“ Klar, in all den Jahren sei viel passiert: „Da gehört natürlich unser Urlaub dazu. Über 50 Jahre waren wir campen, noch vor Corona waren wir viel unterwegs“, erzählt Ingrid Gläser. Mobil oder auf einem festen Platz zog es die beiden in die nähere Umgebung ins Tecklenburger Land, an die Nordsee oder in den Süden nach Spanien: „Das hat uns immer sehr viel gegeben. Camping ist einfach Freiheit pur.“

Mittlerweile haben die Gläsers die großen Reisen ruhen lassen. Sie bleiben aber weiter aktiv und sportlich. Nun werden die Fahrräder aus dem Schuppen geholt: „Wir machen noch lange Touren. Das hält uns fit.“

Sei es Leichtathletik, Hand- und Fußball oder die Langstreckenläufe – der Sport gehört einfach zum Leben der Gläsers.