Es geht wieder los: „Sporteln am Wochenende“ startet wieder. Für Kinder und deren Eltern werden in den münsterischen Turnhallen wieder verschiedene Bewegungslandschaften aufgebaut.

Auch in diesem Jahr findet das Eltern-Kind-Angebot „Sporteln am Wochenende“ wieder jeden Sonntagvormittag in der dunklen Jahreszeit statt. Hier kann sich die ganze Familie nach Herzenslust in einer gestalteten Bewegungslandschaft austoben und spielen. Am Sonntag (6. November) geht es los, teilt die Stadt mit.

Die fantasievoll gestalteten Aufbauten in den Turnhallen bieten den Kindern einen hohen Aufforderungscharakter und sollen die ganze Familie zu mehr gemeinsamer Bewegung am Sonntag motivieren.

Altersspezifische Angebote

Es sind altersspezifische Angebote für Kinder von einem bis vier und von vier bis acht Jahren vorgesehen. Viele Vereine wollen so auch der Nachfrage für die ganz Kleinen gerecht werden, ohne den Bewegungsdrang der größeren Kinder einzuschränken.

Bei Vereinen, die für das Familiensportprojekt keine Altersangaben machen, liegt der Schwerpunkt weiterhin bei Kindern von zwei bis sechs Jahren.

„Sporteln am Wochenende“ findet immer sonntags von 10 bis 13 Uhr statt. Am 20. November (Totensonntag) und in den Weihnachtsferien (25. Dezember und 1. Januar) fällt das Sporteln aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Offen für jede Familie

Das Angebot ist offen für jede Familie und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Kinder und Erwachsene zahlen jeweils 2,50 Euro, Familien ab drei Personen 6 Euro.

An folgenden Standorten bietet das Sportamt in Kooperation mit den beteiligten Sportvereinen das „Sporteln am Wochenende“ an:

Sporthalle Schulzentrum Roxel (BSV Roxel), ein bis vier und vier bis acht Jahre

Turnhalle Davertschule Amelsbüren (DJK Grün-Weiß Amelsbüren), ab zwei Jahre

Turnhalle Peter-Wust-Schule Mecklenbeck (DJK Wacker Mecklenbeck), ab zwei Jahre

Turnhalle Schillergymnasium (GW Marathon Münster), ab zwei Jahre

Turnhalle Overbergschule Hansaviertel (ImpulsWerk Münster), ab zwei Jahre

Turnhalle Gottfried-von-Cappenberg-Schule Geist (SV Blau-Weiß Aasee), ab zwei Jahre

Sporthalle Albachten (SV Concordia Albachten), ein bis vier und vier bis acht Jahre

Turnhalle Nobert-Grundschule Coerde (SV Teutonia Coerde), ein bis vier und vier bis acht Jahre

Turnhalle Mosaikschule Gievenbeck (TSC Münster Gievenbeck), ab zwei Jahre

Turnhalle Middelfeld Handorf (TSV Handorf), ein bis vier und vier bis acht Jahre

Sporthalle Lotharingerstraße (Turngemeinde Münster), ab zwei Jahre

Turnhalle Ludgerusschule Hiltrup (TuS Hiltrup ), ein bis vier und vier bis acht Jahre

Turnhalle Nikolaischule Wolbeck (TV Wolbeck), ab zwei Jahre