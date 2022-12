Diese Musik hörte Münster 2022: Die Spotify Top-Ten der Stadt

Seit Dienstag ist Spotify-Wrapped online - der Jahresrückblick des Streamingdienstes. Wir zeigen, was die Menschen in Münster 2022 am häufigsten gehört haben.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hat unserer Zeitung exklusiv die Liste der Top-Songs und Top-Künstler in Münster zur Verfügung gestellt.

Instagram und die anderen sozialen Netzwerke sind wieder voll mit Bildern von Playlists. Genauer gesagt mit Musik- und Podcast-Playlists von Spotify. Tausende Nutzer teilen ihr persönliches "Wrapped", den Jahresrückblick des Streamingdienstes.

Und was hörten die Münsteraner 2022 am meisten? Auf Anfrage hat Spotify unserer Zeitung auch die Jahrescharts (Erhebungszeitraum Januar bis Ende Oktober) von Münster genannt.

Luciano in Münster an der Spitze

Das meistgehörte Lied in Münster steht auch deutschlandweit auf Platz eins. Der Deutsch-Rapper Luciano steht mit "Beautiful Girl" an der Spitze der Rangliste. Knapp dahinter landet der viel diskutierte Song "Layla" von DJ Robin & Schürze. Der Ballermann-Hit war im Sommer in die Schlagzeilen geraten, da er auf vielen Volksfesten verboten wurde. Auch auf dem "Send" wurde auf das Anspielen von "Layla" verzichtet. Der Songtext sei sexistisch, heißt es.

Das Treppchen der Spotify-Münster-Jahrescharts komplettiert das Lied "Sehnsucht" von Miksu/Macloud & t-low. Ein Song mit Pop und Hip-Hop-Elementen. In den Top-Ten der Top-Lieder stehen unter anderem noch "As it was" von Harry Styles oder "Heat Waves" von Glass Animals.

In der Liste der meistgehörten Künstler 2022 dominieren in Münster die Deutsch-Rapper. Neben Luciano, der auch hier auf Platz eins steht, finden sich außerdem RAF Camora (2.), Bonez MC (3.), Cro (4.) und Sido (9.) dort wieder. Ed Sheeran (5.), Taylor Swift (6.), David Guetta (7.), Drake (8.) und The Weeknd (10.) komplettieren die Liste.

Zwei Comedy-Duos beherrschen Podcast-Charts

Spotify wird aber nicht mehr nur zum Hören von Musik genutzt. Auch Podcasts spielen inzwischen eine ähnlich große Rolle bei dem Streamingdienst. Am häufigsten, sowohl in ganz Deutschland als auch in Münster wurde 2022 "Gemischtes Hack" gehört. Seit Jahren schon dominiert der Podcast der beiden Comedian Felix Lobrecht und Tommi Schmitt die Charts. Auf Platz zwei, und noch länger im Geschäft, ist der zwei Mal wöchentlich erscheinende Podcast "Fest und flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz.

Die True-Crime-Formate "Verbrechen" und "Mordlust" folgen auf Platz drei und vier. "Hobbylos", "Baywatch Berlin", "Lanz und Precht", "Wissen Weekly", "Die Nachrichten - Deutschlandfunk" und "Tagesschau in 100 Sekunden" stehen hier ebenfalls in der Top-Ten in Münster.

Hier die Top-Ten-Spotify-Songs 2022 aus Münster:

1. "Beautiful Girl" von Luciano

2. "Layla" von DJ Robin & Schürze

3. "Sehnsucht" von Miksu/Macloud x t-low

4. "Powerade" von Ion Miles, BHZ, Sira

5. "Heat Waves" von Glass Animals

6. "As It Was" von Harry Styles

7. "Ferrari" von James Hype ft. Miggy Dela Rosa

8. "Where Are You Now" von Calum Scott ft. Lost Frequencies

9. "Wildberry Lillet" von Nina Chuba