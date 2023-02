Noch hat sich der 28-jährige Mann, in dessen Kühlschrank am Montag sprengfähiges Material gefunden wurde, nicht geäußert. Die Ermittlungen dauern weiter an, heißt es von der Polizei.

Bislang hat sich der 28-jährige Mann, in dessen Kühlschrank am Montag sprengfähiges Material gefunden wurde, nicht gegenüber der Polizei zu dem Vorgang geäußert. „Er schweigt“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Der Mann war am Montag bei einem Großeinsatz der Polizei in Gievenbeck festgenommen worden.

Die Beamten hatten die Wohnung des 28-Jährigen an der Potstiege wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl untersucht. Dabei hatten sie am Vormittag in einem Kühlschrank eine mögliche Sprengvorrichtung entdeckt. Daraufhin wurde der Bereich rund um die Wohnung gesperrt, rund 100 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen.

‼️Die #VonEsmarchStraße (von der Roxeler Str. bis zum Arnheimweg) und die #Potstiege sind wieder freigegeben‼️ Alle Anwohnerinnen und Anwohner können zurück in Ihre Wohnungen. Die Straßen sind wieder für den #Verkehr freigegeben. 👮🏻‍♀️👮🏾#Gievenbeck #Münster — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) February 13, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Aus Düsseldorf machten sich Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes (LKA) auf den Weg nach Münster. Sie trafen am Nachmittag mit mehreren Spezialfahrzeugen in Gievenbeck ein, um die Vorrichtung am Kühlschrank genauer zu untersuchen.

Sprengfähiges Material

Am frühen Abend wurde die Vorrichtung dann auf einem Feld in Gievenbeck von den Experten kontrolliert gesprengt. Hierbei bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um sprengfähiges Material handelte.

Großeinsatz in Gievenbeck: Auf der Suche nach Diebesgut ist die Polizei in einem Kühlschrank auf einen Sprengsatz gestoßen. Foto: Matthias Ahlke

Anschließend hob die Polizei die Straßensperrungen im Umfeld der Wohnung wieder auf. Zwischenzeitlich war auch die Von-Esmarch-Straße zwischen der Roxeler Straße und dem Arnheimweg gesperrt worden. Der Busverkehr wurde umgeleitet. Ortskundige bat die Polizei, den Bereich weiträumig zu umfahren. Rund um die Potstiege kam es bis zum Abend dennoch zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Wer die Vorrichtung gebaut hat und aus welchem Grund sie in einem Kühlschrank deponiert wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilte am Montag eine Behördensprecherin mit. Die Ermittlungen dauern weiter an, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Von einem terroristischen Hintergrund gehe die Behörde nicht aus.